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亚洲 | 2014年 3月 6日 星期四 10:33 BJT

《汇市简讯》澳元/新西兰元：空头承压，因澳洲数据意外强劲

0213 GMT

* 继昨日GDP后，更多强劲的澳洲数据发布

* 澳元/新西兰元上涨40点，可能导致全面轧空

* 技术图形显示负面形态，波林格区间以及5、10和20日均线微降

* 阻力位依次为10日均线切入点1.0735，以及2014年跌势38.2%回档位1.0743

* 首道支撑位在稍早低点1.0662

* 如欲浏览技术图表，请点选：link.reuters.com/wuj47v(完)

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