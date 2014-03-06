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亚洲 | 2014年 3月 6日 星期四 10:38 BJT

韩国股市：盘中持平，投资人观望乌克兰局势及欧洲央行会议

路透首尔3月6日 - 韩国股市周四上午近持平，在乌克兰情势和欧洲央行政策会议的事件风险中，投资人态度谨慎。

0213 GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.02%，报1,970.86点。

乌克兰情势虽然暂时缓和，但解决危机的高阶会谈没有明显进展，市场仍紧张不安。

投资者还将关注今日稍晚的欧洲央行会议决议，市场愈加预期欧央行出台额外宽松措施来支持依然脆弱的欧元区经济。

外资早上买超韩股，但资金流入情况温和。

钢铁股东部制钢 和浦项钢铁(POSCO) 分别上涨2.8%和1.1%，本周中国两会期间领导人的谈话，显示中国改革日程将帮助经济维持平稳。(完)
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