韩国股市：盘中持平，投资人观望乌克兰局势及欧洲央行会议

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透首尔3月6日 - 韩国股市周四上午近持平，在乌克兰情势和欧洲央行政策会议的事件风险中，投资人态度谨慎。
0213 GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.02%，报1,970.86点。
乌克兰情势虽然暂时缓和，但解决危机的高阶会谈没有明显进展，市场仍紧张不安。
投资者还将关注今日稍晚的欧洲央行会议决议，市场愈加预期欧央行出台额外宽松措施来支持依然脆弱的欧元区经济。
外资早上买超韩股，但资金流入情况温和。
钢铁股东部制钢 和浦项钢铁(POSCO) 分别上涨2.8%和1.1%，本周中国两会期间领导人的谈话，显示中国改革日程将帮助经济维持平稳。(完)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。