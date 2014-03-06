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亚洲 | 2014年 3月 6日 星期四 10:52 BJT

台湾债市：RP利率大致持稳，资金宽松惟利率难下调

路透台北3月6日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周四大致持稳。市场人士表示，月初资金宽松依旧，银行与投信端普遍多钱，但受月底央行将召开理监事会议以及季底因素影响，成交利率仅能持平在既有低位。

一证券商交易员指出，银行与投信客户都来要券，虽然尝试将利率开低，但抗性颇强。目前投信公司债落点多以月内为主，仅有少部分愿意跨到4月。

另一票券商交易员则表示，银行端的资金相当宽松，拆款利率稳在0.40-0.41%，因此多以拆款填补缺口，有些RP到期选择不续做，以降低调度成本。

证券商10天内公债的附买回利率成交区间以0.55-0.57%为主；30天内公司债RP利率主要交投在0.65-0.66%，0.67%成交渐少。

主要大型票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.45%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%%，大致与上日相同。

本周公司债交割尚有周五的玉山银行35亿台币金融债。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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