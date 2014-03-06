台湾债市：RP利率大致持稳，资金宽松惟利率难下调

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透台北3月6日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周四大致持稳。市场人士表示，月初资金宽松依旧，银行与投信端普遍多钱，但受月底央行将召开理监事会议以及季底因素影响，成交利率仅能持平在既有低位。
一证券商交易员指出，银行与投信客户都来要券，虽然尝试将利率开低，但抗性颇强。目前投信公司债落点多以月内为主，仅有少部分愿意跨到4月。
另一票券商交易员则表示，银行端的资金相当宽松，拆款利率稳在0.40-0.41%，因此多以拆款填补缺口，有些RP到期选择不续做，以降低调度成本。
证券商10天内公债的附买回利率成交区间以0.55-0.57%为主；30天内公司债RP利率主要交投在0.65-0.66%，0.67%成交渐少。
主要大型票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.45%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%%，大致与上日相同。
本周公司债交割尚有周五的玉山银行35亿台币金融债。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。