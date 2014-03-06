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货币新闻 | 2014年 3月 6日 星期四 11:12 BJT

中国房地产：房价上涨压力大城市将增加共有产权房供应--住建部副部长

路透北京3月6日 - 中国住房和城乡建设部副部长齐骥周四表示，对于房价上涨压力较大的城市，将努力增加共有产权住房供应。

他在两会（全国政协和人大会议）间隙并称，准备在全国热点城市开展推进共有产权的试点工作。

周三公布的政府工作报告提出，今年将针对不同城市情况分类调控，增加中小套型商品房和共有产权住房供应，抑制投机投资性需求，促进房地产市场持续健康发展。

目前在北京和上海等城市均已推出了共有产权住房。(完)

欲浏览两会相关新闻，请点选 (发稿 李文科；撰写 宿泱韫; 审校 张喜良)
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