中国房地产：房价上涨压力大城市将增加共有产权房供应--住建部副部长

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透北京3月6日 - 中国住房和城乡建设部副部长齐骥周四表示，对于房价上涨压力较大的城市，将努力增加共有产权住房供应。
他在两会（全国政协和人大会议）间隙并称，准备在全国热点城市开展推进共有产权的试点工作。
周三公布的政府工作报告提出，今年将针对不同城市情况分类调控，增加中小套型商品房和共有产权住房供应，抑制投机投资性需求，促进房地产市场持续健康发展。
目前在北京和上海等城市均已推出了共有产权住房。(完)
欲浏览两会相关新闻，请点选 (发稿 李文科；撰写 宿泱韫; 审校 张喜良)
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