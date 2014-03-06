中国房地产：房价上涨压力大城市将增加共有产权房供应--住建部副部长

路透北京3月6日 - 中国住房和城乡建设部副部长齐骥周四表示，对于房价上涨压力较大的城市，将努力增加共有产权住房供应。

他在两会（全国政协和人大会议）间隙并称，准备在全国热点城市开展推进共有产权的试点工作。