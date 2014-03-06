国际油市：伊拉克重新成为全球增长最快的石油出口国

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透伦敦3月5日 - 伊拉克正重新夺回全球增长最快石油出口国的称号，这也令忧心利比亚供应中断的消费者暂时感到安慰，或许还会在未来重新点燃石油输出国组织(OPEC)成员国对市场份额的竞争。
尽管受叙利亚战争波及，伊拉克暴力局势恶化，但该国仍可能将创下历史上最大一次年度石油产量增长。伊拉克目前已经成为OPEC第二大产油国。BP 、艾克森美孚(Exxon Mobil) 等公司正在开发该国南部未受动乱影响的油田。
伊拉克石油销售量料将保持或超过2月的快速增长步伐--每日280万桶，较前月增长50万桶。
若伊拉克能保持280万桶的日均销售量，按照每桶100美元计算，其年收入将增至1,000亿美元以上。去年该国日均销售量略低于240万桶，带来了890亿美元收入。
目前，伊拉克出口大增尚未打压油价，也受到OPEC其他成员国的欢迎，因为它弥补了利比亚供应中断、伊朗受西方制裁而出口减少等供应缺口。
“伊拉克产量去年并未实质增长，但似乎今年正在上升，”一位OPEC消息人士表示，“随着伊拉克产量增加，将会出现哪国必须减产的问题。”(完) (编译 朱晓军；审校 高琦)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。