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亚洲 | 2014年 3月 6日 星期四 11:09 BJT

韩国汇市：韩元止跌反弹，获地区货币涨势支撑

路透首尔3月6日 - 韩元兑美元 周四止跌反弹，其他货币兑美元的涨势带来支撑，因乌克兰危机有望通过外交努力解决。

0241GMT，韩元兑美元 报1,066.4，较周三收盘1,070.9上涨0.4%。

韩元开盘报1,071.5，早盘交易中一度跌至低点1,073.0。
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