路透调查：加元料暂时持稳，但中长期将进一步走跌

* 加元兑美元在一个月和三个月后料报1.11加元

* 12个月后料跌至1.13加元

* 加拿大央行的温和政策仍是主要推动因素

记者 Leah Schnurr 编译 王冠中

路透多伦多3月5日 - 路透调查显示，加元未来几个月料趋稳，但较长期而言，鉴于加拿大央行维持利率不变，受创的加元还会进一步下滑。

加元今年开局表现疲弱，1月底时跌至四年半低点，延续去年10月央行舍弃升息意向后展开的颓势。

自此之后，加拿大的经济奇蹟就很难拿来说嘴了。加拿大曾几乎毫发无伤地度过全球金融危机和经济大衰退时期。

整个加拿大经济都呈现放缓迹象，对于加拿大家庭高额债务和高昂房价的担忧也在升温。

多伦多加拿大皇家银行的资深汇市策略师Greg Moore称，唯有在没有新的坏消息情况下，才让加元稍事喘息。

“整体情况没变。唯一改变的是我们没有新的因素推低加元，”Moore称。

加元在2月略为回升，并呈现横向整理，因交易商将关注焦点放在海外事件的发展上，包括近期的新兴市场动荡。

路透调查访问52位经济分析师和汇市策略师的最新预估中值显示，加元兑美元 一个月和三个月后料报1.11加元或0.9009美元，大约就是周二北美收盘时水准。

但加元兑美元在六个月后料下跌至1.12加元，接近1月低点1.1225加元，12个月后料跌至1.13加元。此次预估大致和2月时的调查预估相同。

加拿大央行的货币政策仍将是影响加元汇率的最大推动因素。

加拿大在1月的上次会议中称，对于疲弱通胀前景更加担忧，为降息敞开了大门。

“随着加拿大央行立场在低通胀情况下变得更为温和，我们预期加元有可能进一步逐渐走软，”富国银行副总裁兼汇市策略师Eric Viloria称。

加拿大央行亦称，加元的强势仍对出口业造成阻碍，投资人将此评论视为抛售的讯号。

Moore称，加拿大央行可能会评估加元贬值的影响，观察是否拉抬了通胀和经济活动。