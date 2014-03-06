路透调查：瑞典和挪威克朗兑欧元未来一年料温和上涨

* 瑞典和挪威克朗兑欧元料走坚

* 货币政策收紧，经济成长增强在支撑北欧货币

路透斯德哥尔摩3月6日 - 周三的一份路透调查显示，挪威克朗和瑞典克朗兑欧元未来一年将上涨，受经济基本面转强支撑，但兑美元将下跌。

挪威和瑞典近几年的经济增长一直比欧元区快，不过2013年大部分时间增长出现放缓，推动挪威和瑞典克朗兑欧元下跌。

虽然经济复苏依然乏力，瑞典经济今年的增长率料升至2.5%左右。而挪威利率高于其他欧盟国家，且油价持续攀高，预计将令挪威克朗受益。

瑞典克朗在反弹前或许将走疲。瑞典经济去年第四季快速扩张，创下三年最快年增率，但该国利率有可能再次下调，因为通胀率远低于央行目标位2%。

“我们认为低通胀将会抑制瑞典克朗近期走势，”瑞典商业银行(Handelsbanken)外汇策略师Martin Enlund称。“快到秋季前的时候，瑞典经济明显好转的事实，以及届时瑞典央行可能已经降过息，将为克朗兑欧元反弹打下基础。”

瑞典2月通胀数据将在3月11日公布。该数据将成为影响瑞典央行4月9日利率决定的关键。

而挪威指标利率近两年一直维持在1.5%不变。

12月时，挪威央行被迫将升息计划推迟到2015年夏季，因为经济增长迟滞，其它国家利率持于低位。

今年，挪威的经济增长预计将受到石油投资增长放缓的拖累。能源 企业有可能缩减资本支出，为支付股息保留现金，之前十年这些企业在支出方面一直很慷慨。

但挪威经济增速依然比其他欧洲国家快。

“未来6-12个月内，挪威克朗兑欧元将进一步走强，因为有基本面因素支撑克朗，”DNB Markets的外汇分析师Camilla Viland说。

“油价持于高位，挪威利率又比其他大多数国家要高。尽管经济增速放缓，但仍比其他大多数国家快。”

挪威瑞郎和瑞典克朗兑美元则预计将走软。因为随着通胀压力加大，美联储料将收紧政策。(完)

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