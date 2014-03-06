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亚洲 | 2014年 3月 6日 星期四 11:16 BJT

《全球汇市》欧元在ECB会议前进入防御模式，澳元因经济数据跳涨

* 市场人士在欧洲央行公布利率决定前态度谨慎

* 欧洲央行可能采取较次要的措施，而非降息

* 澳元大涨，经济数据支持稳定利率前景

路透东京3月6日 - 欧元周四处于守势，之前之兑其他货币一度下跌，因投资者为欧洲央行日内稍晚可能降息做准备。

澳元升至九个交易日高位，因正面的零售销售和贸易数据支撑了稳定的利率前景。
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