台湾汇市：台币受韩元涨势带动收三周新高，明日或测波段高位

* 韩元涨势凌厉带动台币趋升 * 明日或测2月以来阻力区30.250 * 欧洲央行议息会议及非农变数当前令交投谨慎 路透台北3月6日 - 台币兑美元 周四收升至近三周高位。与台币具比 价效应的韩元 今日涨势不小，带动台币往升值方向波动，但幅度不如预期。交易 员认为，如果韩元明日续涨，台币将有机会测试2月以来的升值阻力区30.250，但难以触及3 0.200。 汇银人士指出，欧洲央行宣布利率决议在即，美国非农就业数据也马上要公布，市场交 投仍十分谨慎，尽管台股 表现不弱吸引部分外资汇入，但盘中仍见外资双向承作， 进口商的买汇力道部分持续，限制台币升幅。出口商在当前价位则无意积极追价。 ”虽然幅度不大，台币还是在升值，...就看明天能不能进一步突破。“一位本地银行 交易员说。 今日台币收盘价30.323为近三周新高，前高在2月17日收报30.285。2月的盘中高位为2 月19日的30.215。 台币今日升值约0.1%，升幅远落后于韩元收高约0.64%。 交易员指出，2月以来台币多数时间在30.250-30.350的大区间内来回，若短线有机会突 破30.250的阻力区，有助市场信心的增加，但这也需外部因素的配合。明日将先观察韩元是 否往1,060靠拢，以及台股能否续创波段高位。 金管会证期局最新的统计显示，2月外资及陆资净汇入7.22亿美元，为连续六个月净汇 入，累计汇入达104.55亿美元 。交易员认为，外资汇入资金未有撤出迹象 ，至少令台币汇价获得支撑。 而交易员对台币与人民币走势关联度的看法虽然分歧，但亦同意人民币今日续涨有助台 币汇价持稳。 今日台币实质交易区间主要在30.265-30.283，上日在30.280-30.293。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月期美元/台币换汇点折价较上日 持续扩大，但单日幅度不大，显示市场虽有台币趋升的预期，但并不坚定；一个月远汇报价 尾盘在30.250/30.260，上日纽约盘收在30.255。 台湾股市周二收高0.94%，外资及陆资在台股买超100.04亿台币，连两日买超共计112.2 7亿台币。 新兴亚币周四升高，中国人民币延续升势，且外交努力帮助控制了乌克兰紧张局势，印 尼卢比接近四个月高位，投资者在考量欧洲央行是否会放宽政策。 本周全球重要经济事件与数据包括： 周四：美国一周初请失业金数据、美国第四季非农生産率修正值、费城联储总裁普洛瑟 发表演讲； 周五：美国2月非农就业数据、美国1月国际贸易收支及德国1月工业生産。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 盘 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 30.323 30.352 30.265-30.352 30.352 5.84 4.43 元太外汇经纪公司 30.315 30.345 30.269-30.345 30.345 3.25 2.71 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.040/-0.030 -0.025/-0.015 美元/台币六个月期 -0.200/-0.170 -0.185/-0.155 (完)