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亚洲 | 2014年 3月 6日 星期四 11:47 BJT

日本债市：公债价格微跌，投资者调整仓位买入30年期公债

财务省将以1.7%票息标售新一轮30年期日债，与上期相同。本月财务省标售6,000亿日圆(59亿美元)30年期日债，高于上个月的5,000亿日圆，而3月并未安排40年期日债的季度标售。

日债市场人士预计标售相对平稳，稍晚在3月20日将迎来大规模的季度日债赎回。

日本公共退休基金顾问周四建议目标仅设在略高的收益，这个保守提议可能限制该基金转向风险资产的能力。该基金规模达1.26万亿(兆)美元。

日相安倍晋三政府正施压日本政府退休金投资基金(GPIF)买入更多股票，并减少债市投资，以便为该国快速老龄化的民众取得更高收益。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.070%

五年期公债 0.000% +0.0 0.180%

10年期公债 0.615% +0.5 0.610%

20年期公债 1.440% +0.5 1.435%

30年期公债 1.630% +0.0 1.630%

10年期公债期货 <0#JGB:> 145.16 +0.04 145.12

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王翔琼/朱晓军；审校 孙茉莉/龚芳)
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