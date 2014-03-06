美国经济：旧金山联储总裁威廉姆斯认为明年中或许会升息，因失业率下滑

但威廉姆斯也承认，鉴于金融危机对经济的破坏影响仍然存在，美联储料不会一下子将利率上调得过高，至少在最初时候会格外谨慎。

“我个人的看法是，美国经济在未来几年仍将面临巨大阻力，那将放缓需求增长的脚步，相对于趋势而言，因此我们需要实质利率比所期望的利率要低一些。”（完）