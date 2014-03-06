版本:
中国
货币新闻 | 2014年 3月 6日 星期四 11:49 BJT

美国经济：旧金山联储总裁威廉姆斯认为明年中或许会升息，因失业率下滑

威廉姆斯称，美国经济今年料成长约2.5%，明年预计可达3%左右。这种增速料可将失业率在今年年底拉低到约6.25%，明年年底降到5.5%左右。

但威廉姆斯也承认，鉴于金融危机对经济的破坏影响仍然存在，美联储料不会一下子将利率上调得过高，至少在最初时候会格外谨慎。

“我个人的看法是，美国经济在未来几年仍将面临巨大阻力，那将放缓需求增长的脚步，相对于趋势而言，因此我们需要实质利率比所期望的利率要低一些。”（完）

(编译 戴素萍/高琦 审校 孙茉莉)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐