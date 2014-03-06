美国经济：旧金山联储总裁威廉姆斯认为明年中或许会升息，因失业率下滑

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
威廉姆斯称，美国经济今年料成长约2.5%，明年预计可达3%左右。这种增速料可将失业率在今年年底拉低到约6.25%，明年年底降到5.5%左右。
但威廉姆斯也承认，鉴于金融危机对经济的破坏影响仍然存在，美联储料不会一下子将利率上调得过高，至少在最初时候会格外谨慎。
“我个人的看法是，美国经济在未来几年仍将面临巨大阻力，那将放缓需求增长的脚步，相对于趋势而言，因此我们需要实质利率比所期望的利率要低一些。”（完）
(编译 戴素萍/高琦 审校 孙茉莉)
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