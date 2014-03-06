更新版 1-台湾央行：今年通膨率料不会高于1.27%，美QE退场影响心理大于实质

* 估今年通膨率比主计总处的1.07%略高，但不会高于1.27%

* 美国QE退场影响缓慢，主要心理因素大于实质

* 希望年底前与中国签订本币互换(SWAP)协议 (新增央行总裁评论及背景)

路透台北3月6日 - 台湾央行总裁彭淮南周四表示，近期鸡肉、猪肉价格上涨，因此央行预估今年通膨率比主计总处的1.07%略高，但也未高过0.2个百分点--也就是1.27%。

他赴立法院报告并备询时称，美国量化宽松政策(QE)退场影响缓慢，主要心理因素大于实质，要等联邦基金利率提高影响才看得出来。此外，台湾目前已准备好与中国洽商本币互换(SWAP)协议，但这不是单方面的问题，他希望进度能够愈快愈好，目标今年底前签订。

〞鸡肉最近涨比较多，猪肉也涨，...我们(央行)的预测比它(主计总处)高一点点。〞彭淮南说。

他并表示，央行的利率政策主要考量总体经济的稳定，特别是未来通膨的预期心理。

彭淮南同时指出，今年全球经济有三变数，包括美国QE退场的影响、中国大陆调整经济结构，以及日本调高消费税的影响。

台湾央行去年底全体理监事会宣布利率不变，已是连续十季维持重贴现率在1.875%。

**人民币大贬有迹可循**

此外，针对立委询问日前人民币大贬，央行是否出售手中的人民币，彭淮南没有正面回应，仅表示，台湾的外汇存底目前已持有人民币，金额虽不多，但是少量逐渐买。

他同时指出，中国大陆在2012年间将人民币兑美元中间价波动幅度由0.5%扩大至1%，当时人民币也大贬过一次，近期人民币的波动是“有迹可循”。

他并称，中国大陆每年享受大额的经常帐顺差，推升其利率及汇率，资本也呈现流入，目前大陆外汇存底高达3.8兆(万亿)美元，他认为中国的财政情况相当的健全。