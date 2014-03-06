更新版 1-台湾央行：今年通膨率料不会高于1.27%，美QE退场影响心理大于实质

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 估今年通膨率比主计总处的1.07%略高，但不会高于1.27%
* 美国QE退场影响缓慢，主要心理因素大于实质
* 希望年底前与中国签订本币互换(SWAP)协议 (新增央行总裁评论及背景)
路透台北3月6日 - 台湾央行总裁彭淮南周四表示，近期鸡肉、猪肉价格上涨，因此央行预估今年通膨率比主计总处的1.07%略高，但也未高过0.2个百分点--也就是1.27%。
他赴立法院报告并备询时称，美国量化宽松政策(QE)退场影响缓慢，主要心理因素大于实质，要等联邦基金利率提高影响才看得出来。此外，台湾目前已准备好与中国洽商本币互换(SWAP)协议，但这不是单方面的问题，他希望进度能够愈快愈好，目标今年底前签订。
〞鸡肉最近涨比较多，猪肉也涨，...我们(央行)的预测比它(主计总处)高一点点。〞彭淮南说。
他并表示，央行的利率政策主要考量总体经济的稳定，特别是未来通膨的预期心理。
彭淮南同时指出，今年全球经济有三变数，包括美国QE退场的影响、中国大陆调整经济结构，以及日本调高消费税的影响。
台湾央行去年底全体理监事会宣布利率不变，已是连续十季维持重贴现率在1.875%。
**人民币大贬有迹可循**
此外，针对立委询问日前人民币大贬，央行是否出售手中的人民币，彭淮南没有正面回应，仅表示，台湾的外汇存底目前已持有人民币，金额虽不多，但是少量逐渐买。
他同时指出，中国大陆在2012年间将人民币兑美元中间价波动幅度由0.5%扩大至1%，当时人民币也大贬过一次，近期人民币的波动是“有迹可循”。
他并称，中国大陆每年享受大额的经常帐顺差，推升其利率及汇率，资本也呈现流入，目前大陆外汇存底高达3.8兆(万亿)美元，他认为中国的财政情况相当的健全。
台湾央行将于本月27日召开首季的全体理监事会议。由于时近理监事会议召开，彭淮南拒绝针对本次理监事会的货币政策结论做评论。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
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5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。