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亚洲 | 2014年 3月 6日 星期四 12:15 BJT

日本金融：政府退休投资基金顾问团将其回报率目标由4.1%微调至4.2%

路透东京3月6日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)顾问周四提议，将回报率目标略微上调，这份保守的提议可能限制该基金扩大对风险资产投资的能力。该基金规模为1.26万亿(兆)美元。

安倍政府向该基金施压，要求其增加股票投资，减少债券投资，以给日本加速老龄化人口带来更高回报。

但该顾问团与安倍看法不同，在报告草案中提出4.2%的回报率目标，几乎持平于目前在4.1%的五年前进行前次评估时采用的水准。

GPIF在决定其资产配置时有调整空间，但顾问团的建议是该基金决定的基础。

这份经过精算的评估至关重要，因为回报率目标将用于为GPIF制定新的配置目标。其目前日本公债投资比例为60%，日本股票投资配比为12%。(完)

(编译 李爽 审校 王冠中)
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