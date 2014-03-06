美国个股：霍尼韦尔计划在未来五年将营收提升至逾500亿美元

路透3月5日 - 霍尼韦尔(Honeywell) 设定了到2018年将公司整体营收提升至逾500亿美元的目标，同时其在寻求斥资100亿美元进行并购并持续提升利润率。

霍尼韦尔是美国一家多元化制造商，其产品包括航空部件、安全系统。该公司预计，未来五年公司获利将以2位百分数的速度增长。

该公司2013年营收为391亿美元。其在纽约的一次投资者会议上公布了新的五年目标。其股价昨日收高0.0634%，报94.66美元。

Solaris Asset Management投资长 Tim Ghriskey说：“他们设定了一个非常激进的计划...他们会成长成为更大的公司,对长期增长非常乐观.”

霍尼韦尔预计未来五年中国等高增长市场将对营收增长贡献一半力量。

霍尼韦尔表示希望斥资100亿美元进行收购,这会在未来五年里令公司的营收增加50-80亿美元。

Langenberg & Co分析师Brian Langenberg指出,100亿美元要比其之前五年约40亿美元的收购支出大得多。(完) (编译 王洋; 审校 李爽)