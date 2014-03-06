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亚洲 | 2014年 3月 6日 星期四 11:52 BJT

美国个股：福特2月在中国销量同比成长67%达73,040辆

路透上海3月6日 - 福特汽车 周四称，其2月在中国销量73,040辆，较上年同期成长67%。

1月销量为同比跳升53%，12月为增加35%。

福特1-2月售出167,506辆汽车，较上年同期成长59%。

福特在中国销量受到福克斯、蒙迪欧两款车型获强劲需求的提振，福特福克斯是中国去年销售最佳的车款。

福特在中国的汽车制造合作伙伴是长安汽车 和江铃汽车 。(完) (编译 李婷仪 审校 孙茉莉)
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