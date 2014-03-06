《外汇专栏》乌克兰危机若是长期持续，卖出欧元兑澳元有钱可赚

(本文作者为路透外汇市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

路透伦敦3月5日 - 乌克兰和俄罗斯之间紧张局势若长期持续，可能打压欧元走势，卖出欧元兑澳元 的交易也许有钱可赚。

尽管俄罗斯仍在通过管道经由乌克兰向西欧输送天然气，欧盟官员也并不认为供应有立即中断的风险，但是在地缘政治情势高度紧绷之际，欧元区对于俄罗斯能源的依赖构成一个潜在薄弱点。

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若乌克兰危机久拖不决，给欧元区整体经济产生的任何影响，都可能冲击欧元。

而俄罗斯调整外汇储备的举措，也可能不利欧元。

外汇交易员估算，俄罗斯央行周一抛售多达100亿美元、或相当于2%的黄金与外汇储备，以遏制卢布 下滑，因乌克兰局势吓到投资者。

俄罗斯外汇储备中美元和欧元的比重分别约为46%和40%，由于周一抛出如此多的美元，为重新平衡外储，很可能需要卖出欧元兑美元。

除此之外，欧洲央行(ECB)准备采取进一步行动宽松信贷环境，虽然其指标利率只有区区0.25%。这样一来，卖出欧元看上去并非下策。

澳洲的情况和这形成了鲜明对比。

澳洲央行周二宣布将指标利率维持在2.5%的纪录低位，并表示未来一段时间利率可能持稳。

那些作空欧元作多澳元的交易商因而尝到了甜头。

澳洲距离乌克兰万里迢迢，国内经济在商品财富支撑下欣欣向荣，这里可以说是躲开俄乌紧张局面的避险胜地。

当然，俄罗斯央行外储中也有一些澳元，但比例据说只有2%左右，因此抛出澳元的力度自然不能和抛售欧元相提并论。

如果你认为乌克兰危机可能拖延下去，或者将发生恶化，那么还是卖出欧元兑澳元比较好。(完)