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亚洲 | 2014年 3月 6日 星期四 12:08 BJT

《全球市场》亚股获喘息机会，欧元在欧洲央行发布利率决议前承压

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国2月民间就业人数增加13.9万人，不及分析师预期。1月增加的就业人数也从17.5万人大幅下修到12.7万人。

此外，美国供应管理协会(ISM)公布，2月服务业活动成长放缓，非制造业指数低于预期，因就业分项指数下跌至萎缩区域，为逾两年来首见。2月非制造业指数下降至51.6，为2010年2月来最低，因恶劣天气打击企业活动，市场原本预期为53.5，1月为54.0。

不过，这些数据并未改变投资者的看法，他们认为近期的疲软主要是由恶劣天气的影响。

有关乌克兰局势的忧虑略有减弱，令美国原油期货 降至近两周低点100.85美元。（完）

(编译 朱晓军/王洋/李爽/蔡美珍/高琦 审校)
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