《全球市场》亚股获喘息机会，欧元在欧洲央行发布利率决议前承压

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国2月民间就业人数增加13.9万人，不及分析师预期。1月增加的就业人数也从17.5万人大幅下修到12.7万人。
此外，美国供应管理协会(ISM)公布，2月服务业活动成长放缓，非制造业指数低于预期，因就业分项指数下跌至萎缩区域，为逾两年来首见。2月非制造业指数下降至51.6，为2010年2月来最低，因恶劣天气打击企业活动，市场原本预期为53.5，1月为54.0。
不过，这些数据并未改变投资者的看法，他们认为近期的疲软主要是由恶劣天气的影响。
有关乌克兰局势的忧虑略有减弱，令美国原油期货 降至近两周低点100.85美元。（完）
(编译 朱晓军/王洋/李爽/蔡美珍/高琦 审校)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。