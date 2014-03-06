中国汇市：人民币即期早盘高开高走，但双边波动预期依然偏强

路透北京3月6日 - 人民币兑美元即期 周四早盘上涨100多个点子，延续昨日的较大升势。交易员表示，部分机构出脱此前累积的美元多头持仓，加之央行干预力度明显减弱，均为人民币即期走势营造了偏多氛围，但单边看多的预期依然受限。

受今日中间价小幅升值的引导，人民币即期在高开后继续震荡上行，盘中一度大涨173个点子，上午10点30分后涨幅有所缩窄。

不过近几日的升势并未改变市场对人民币汇价短线双边波动的预期，交易人士也普遍维持谨慎心态，不敢贸然押注方向。

“前一阵大行累积了比较多的（美元）多头仓位可能需要平仓，不过从盘面上看各方面因素都有，不像前几天买盘集中在一两家之上。”华东一家城商行的交易员表示。

他并称，双向波动预期的营造还没有结束，近期的上下震荡走势也不太会改变，还需密切观察，方向上暂时没有明确的指引。

中国1月新增外汇占款较前月大幅增至4,374亿元人民币，并创下去年10月以来最高。市场人士表示，年初以来资金流入规模加大，推动了外汇占款的较快增长。

北京时间11:56，人民币兑美元即期报6.1147元，上日收报6.1282元。今日人民币兑美元中间价 为6.1249元，上日中间价为6.1257元。

全球汇市方面，欧元周四早盘处于守势，此前兑多数货币走软，因投资者考虑到欧洲央行(ECB)稍后可能放宽政策，转而看空欧元。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1568/02，上日尾盘为6.1615。

北京时间11:57，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1121/28元，上一交易日尾盘报6.1205元。