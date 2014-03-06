中国汇市：人民币即期早盘高开高走，但双边波动预期依然偏强

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透北京3月6日 - 人民币兑美元即期 周四早盘上涨100多个点子，延续昨日的较大升势。交易员表示，部分机构出脱此前累积的美元多头持仓，加之央行干预力度明显减弱，均为人民币即期走势营造了偏多氛围，但单边看多的预期依然受限。
受今日中间价小幅升值的引导，人民币即期在高开后继续震荡上行，盘中一度大涨173个点子，上午10点30分后涨幅有所缩窄。
不过近几日的升势并未改变市场对人民币汇价短线双边波动的预期，交易人士也普遍维持谨慎心态，不敢贸然押注方向。
“前一阵大行累积了比较多的（美元）多头仓位可能需要平仓，不过从盘面上看各方面因素都有，不像前几天买盘集中在一两家之上。”华东一家城商行的交易员表示。
他并称，双向波动预期的营造还没有结束，近期的上下震荡走势也不太会改变，还需密切观察，方向上暂时没有明确的指引。
中国1月新增外汇占款较前月大幅增至4,374亿元人民币，并创下去年10月以来最高。市场人士表示，年初以来资金流入规模加大，推动了外汇占款的较快增长。
北京时间11:56，人民币兑美元即期报6.1147元，上日收报6.1282元。今日人民币兑美元中间价 为6.1249元，上日中间价为6.1257元。
全球汇市方面，欧元周四早盘处于守势，此前兑多数货币走软，因投资者考虑到欧洲央行(ECB)稍后可能放宽政策，转而看空欧元。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1568/02，上日尾盘为6.1615。
北京时间11:57，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1121/28元，上一交易日尾盘报6.1205元。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 丁琦; 审校 曾祥进)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。