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亚洲 | 2014年 3月 6日 星期四 17:15 BJT

台湾债市：103/4期五年公债中，证券业买超10亿台币

路透台北3月6日 - 台湾柜台买卖中心周四公布，债券等殖成交系统中，五年公债103/4 交易
资料如下：(单位：亿台币)
    
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业     10.50     19.50        -9.00
     票券业         0      1.00        -1.00
     证券业     10.50      0.50       +10.00
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