修正-《市场热谈》孙正义合并Sprint和T-Mobile的梦想胜算极低

(更正：内文T-Mobile母公司Deutsche Telekom的中文译名由“德意志电讯”改为“德国电讯”)

路透纽约3月5日 - 孙正义向来不喜欢听人用“不”来回答他。但身为软银 执行长的他关于合并美国第三大和第四大无线运营商的提议，似乎真的没人搭理。

孙正义想将软银去年收购的Sprint 与T-Mobile US 合并，希望有朝一日实现打造全球行业领军者的愿景，已经不是什么秘密。以前他曾经以威胁自焚为手段来达到目的，作风是出了名的强悍。

孙正义计划下周二在美国商会介绍他对美国无线通讯行业的展望。坊间已有很多传言，说他将提及收购T-Mobile，不过一位知情消息人士周三称，他没这打算。

在合并预期推动下，Sprint和T-Mobile股价自12月13日以来分别上涨了15.6%和18.3%，当时有媒体报导第一次提到软银有意寻求最快在2014年上半年达成一笔交易。

为这篇报导提供消息的三位知情人士均要求匿名，因为他们未被允许公开谈论此事。

鉴于合并获得反垄断当局批准的机率很低，孙正义的顾问建议他暂时先等等。过去几周，孙正义和他的顾问拜访过华盛顿的议员和监管当局，并咨询过T-Mobile母公司德国电讯(Deutsche Telekom) 的意见。

孙正义关注T-Mobile已有多年时间，他更想先下手为强，免得T-Mobile变得更强大，要价更高。据知情人士称，他上周还在巴塞罗那世界移动通信大会上重申他有兴趣做笔交易。

“谁都想做这笔交易，Sprint想，德国电讯想，软银想，投资者想，客户也想，只有监管当局不想，”一位消息人士说。

顾客是否真的希望这两家合并，或是会因合并而受惠，仍有争议空间。一些消费者权益团体警告，倘若合并，有可能导致费率上升、裁员、消费者的选择减少。

根据联邦通讯委员会(FCC)一名知情官员指出，FCC主席Tom Wheeler在2月3日会晤孙正义及Sprint执行长Dan Hesse时，也表达他对于合并的质疑。

主管反垄断的助理司法部长William Baer日前也有类似的评论。Baer在1月30日纽约州律师协会一场会议上，认为前四大无线电话公司之中的任何两家要合并，能获得监管当局批准的机会不大。

美国监管机构之前已经驳回2011年AT&T 以390亿美元购并T-Mobile US的尝试。官员在那之后辩称，T-Mobile US已经更加茁壮，证明美国市场可以支撑四家业者。

此外，美国预定2015年年中进行频段标售，FCC正面临尽可能提高标售收入的压力。标售收入将用于补偿广播业者，以及协助兴建造价70亿美元的国家公共安全通讯网络。

为了这项标售，电视台业者将自愿释出低频频段，但他们的出售意愿将取决于能获得的价格，因此监管当局自然希望竞购的买家愈多愈好。

这类低频电波覆盖距离更远，而且比高频电波更容易穿透墙壁及建筑物，因此备受各方垂涎，特别是Sprint及T-Mobile，这两家公司所拥有的低频频段少于AT&T及Verizon Communications 。

德国电讯应该会乐得出售T-Mobile，因为它认为T-Mobile在美国仅排第四，长期获利能力有限。但它不会希望重新品尝当年企图脱手给AT&T的失败苦果。

德国电讯的新任执行长Timotheus Hoettges是当年那起出售案的谈判主将，他比任何人更清楚出售失败的风险及代价。当年他在出售协议中争取到一笔涵盖现金及频段的分收费，价值高达60亿美元，然而在出售案等待监管当局批准的过程中，不确定性造成大批顾客出走，而且最后仍然未获批准。

**文化差异**

孙正义的确证明过他不是个容易放弃的人。他曾经以自焚威胁日本监管当局，逼迫他们允许自己成立高速互联网服务。那就是为什么孙正义身边的人仍没有排除他今年有可能设法促成合并的原因。

一位在孙正义身边工作的消息人士称，他在了解美国政治的运作，尽管胜算很小，他仍在为实现计划进行努力。

“他在学习如何应对政治，”这位消息人士说。“他的英语不错，但还没有好到能让他精确表达他的想法，这在对付华盛顿的政治时会是个挑战。”

软银的想法是，合并第三和第四大移动运营商将打造一个可与行业领袖AT&T和Verizon抗衡的强大竞争对手。

除了美国之外，孙正义可以考虑英国和澳洲，甚至他所居住的日本，这几个地方的监管当局都有过批准第三大和第四大移动运营商合并的先例。

孙正义也说过，他在美国建设超高速网络的设想，只有针对更大的用户群，在经济上才是可行的。

软银和Sprint的公司代表均拒绝评论与T-Mobile达成交易的可能性。(完)