中港个股：建行目前资产质量稳定，互联网金融冲击不大--行长

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透北京3月6日 - 中国以资产计第二大银行--建设银行 行长张建国周四称，建行目前资产质量稳定，风险可控；该行将继续向资产管理公司打包处理不良贷款。
他在两会（全国政协和人大会议）间隙并表示，互联网金融对建行 的冲击并不大，因目前互联网金融整体规模仍很有限，和建行的客户群体亦有不一致。
“我们去年向资产管理公司打包处置了不良资产，金额不大，未来还会采取这种方式。”张建国说。
中国央行副行长潘功胜今日稍早表示，鼓励互联网金融的创新，但要完善监管规则，因为不同业态监管方法和强度都不一样。
张建国并表示，中国金融企业走出去是发展的必然，但欧美发达市场多是在全球金融危机过程中才对中国银行业开放，并购机会转瞬即逝。
“未来随着企业走出去，金融走出去还需要继续设想，”他说。
建设银行此前投资1亿美元，参与俄罗斯外贸银行（VTB） 新股增发。该行并追随中国银行 和中国工商银行 的脚步，把欧洲大陆的总部设在卢森堡，后者是欧洲最大的投资中心和大型私人银行聚集地。
目前，建行在海外设有15家一级机构，覆盖14个国家和地区。(完)
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(发稿 谢衡/张晓翀；审校 张喜良)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
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