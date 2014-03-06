更新版 1-中国房地产：对不同城市分类指导，加大共有产权房供应--住建部

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 对一线城市和库存较高城市实行双向调控、分类指导
* 房价上涨压力较大城市将增加共有产权房供应
* 政府工作报告强调针对不同城市分类调控 (新增更多内容和评论)
路透北京3月6日 - 随着政府工作报告的发布以及住建部官员的表态，中国政府对房地产市场的政策态度进一步得到确认，总体而言调控有所淡化，未来将针对不同地区进行分类指导，同时着力推进保障性住房的供应。
住建部副部长齐骥周四在两会（全国政协和人大会议）间隙解释了此前部长姜伟新留下的四字谜语“双向调控”，他将之称为“分类指导”。
即对一线城市继续增加供应，遏制投资投机性需求，限购政策不退出；对于库存比较高的城市要控制住宅用地规模，调整新建商品住房上市结构，通过必要的积极手段支持当地居民合理住房需求，消化库存。
“通过这样的分类指导，希望今年房地产市场能够实现持续健康的发展。”齐骥表示。
上日发布的政府工作报告提出，今年将针对不同城市情况分类调控，增加中小套型商品房和共有产权住房供应，抑制投机投资性需求，促进房地产市场持续健康发展。
易居中国 旗下克而瑞信息集团(CRIC)点评称，报告首次提出了针对不同城市情况分类调控，房地产调控去行政化已是大势所趋，市场化的步伐又往前迈进实质性一步。站在行业的立场上，这样的改变无疑将有利于实现市场健康稳定发展，对于房企和购房者都将有重大意义。
CRIC认为，国内房地产市场发展至今几乎成为影响社会和谐的最大问题，其根本原因在于过去10年没有处理好政府和市场之间的关系。频繁使用行政性手段干预市场运行，而且都是全局性、大规模的“一刀切”式的房地产调控价格机制基本失灵；而在政府应该主导推进的领域却建树不多，保障房建设长期缺位，增加城市住房供应停留在口头层面。
浙商证券宏观分析师郭磊也注意到政府工作报告对房地产调控表态实际很弱，没有了2012年“促进房价合理回归”和2013年“抓紧完善稳定房价工作责任制和房地产市场调控政策体系“的提法。
“种种用语都证明，政府已对系统性的、全面的调控不抱什么希望，对回落房价这种很难预期的目标也尽力绕开，而是务实地定位到弱调控上。”他指出。
**加大保障住房建设**
对于保障性住房建设，本届政府提到了前所未有的高度，根据计划，今年将新开工保障房700万套以上，比去年计划增加70万套，年内基本建成保障房480万套。
此外，还将进一步推进公租房和廉租房并轨运行，采取市场和政府相结合的方式对共有产权保障房进行探索。
“对于房价上涨压力较大的城市，将努力增加共有产权住房供应。”齐骥表示，准备在全国热点城市开展推进共有产权的试点工作。
他称，共有产权住房可以在很大程度上分流目前供求关系比较紧张的城市的需求，其主要供应对象是新就业职工无房户，城市连续工作多年有稳定职业的住房困难家庭。
申银万国证券认为，发展共有产权保障房，应既发挥市场在资源配置中所起的决定性作用，完善产权分配和上市交易收益协调机制，又要坚持政府的监督和补位作用，以消除寻租和牟利的空间。
目前北京和上海等城市均已推出了共有产权住房。北京在其地方人大会议上将“自住商品房”的表述明确为“共有产权性质”，目标今年供应5万套自住房。(完)
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