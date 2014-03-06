中国货币市场：隔夜利率续持稳，公开市场回笼规模不大未改资金宽松

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透北京3月6日 - 中国银行间市场周四质押式回购利率 隔夜继续持稳，七天期则受开盘引导跳水。市场人士指出，央行公开市场操作回笼规模不大，市场流动性宽松依旧，交投集中在七天以内的短期限，月内资金预期偏好。
“资金不紧，好借，隔夜利率稳定，七天是开盘太低了，拿非标准期限开盘的，后来的标准期限也按加权成交了，”华东地区一银行交易员称，“公开市场量不大，也没影响，很多人钱多，能出掉就出了。”
她并表示，交投大部分集中在七天以内的短期，一月期因跨季需求尚可，两到六个月期供过于求；预计本月底之前受跨季影响资金会有波动，但幅度不会太大，再之后的冲击因素就是财税缴款了。
上海一大型银行交易员亦表示，资金面宽松而不泛滥，故机构对七天利率波动敏感度不高；公开市场操作力度温和，尚在市场预期内，预计月内流动性都不会有问题。
中国央行公开市场今日进行了930亿元人民币正回购操作，分别为430亿元14天期正回购和500亿元28天期正回购。当日正回购到期600亿元，据此计算，单日净回笼330亿元。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:59 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.0479 2.0668 -1.89
七天 2.4912 3.7765 -128.53
14天 3.1932 3.7402 -54.70
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 3.9800 1.6250 +235.50
七天 2.8000 2.5050 +29.50
14天 3.0600 3.0150 +4.50
回购定盘利率
其中:隔夜 2.0800 2.0970 -1.70
七天 2.4800 3.8100 -133.00
14天 3.8100 3.8100 +0.00
Shibor
其中:隔夜 2.0547 2.0900 -3.53
七天 2.4860 3.7980 -131.20
三个月 5.5067 5.5105 -0.38
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 曹巍浩；审校 张喜良)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。