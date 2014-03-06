版本:
中国
亚洲 | 2014年 3月 6日 星期四 12:36 BJT

中国货币市场：隔夜利率续持稳，公开市场回笼规模不大未改资金宽松

路透北京3月6日 - 中国银行间市场周四质押式回购利率 隔夜继续持稳，七天期则受开盘引导跳水。市场人士指出，央行公开市场操作回笼规模不大，市场流动性宽松依旧，交投集中在七天以内的短期限，月内资金预期偏好。

“资金不紧，好借，隔夜利率稳定，七天是开盘太低了，拿非标准期限开盘的，后来的标准期限也按加权成交了，”华东地区一银行交易员称，“公开市场量不大，也没影响，很多人钱多，能出掉就出了。”

她并表示，交投大部分集中在七天以内的短期，一月期因跨季需求尚可，两到六个月期供过于求；预计本月底之前受跨季影响资金会有波动，但幅度不会太大，再之后的冲击因素就是财税缴款了。

上海一大型银行交易员亦表示，资金面宽松而不泛滥，故机构对七天利率波动敏感度不高；公开市场操作力度温和，尚在市场预期内，预计月内流动性都不会有问题。

中国央行公开市场今日进行了930亿元人民币正回购操作，分别为430亿元14天期正回购和500亿元28天期正回购。当日正回购到期600亿元，据此计算，单日净回笼330亿元。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:59 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

-----------------------------------------------------------

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.0479 2.0668 -1.89

七天 2.4912 3.7765 -128.53

14天 3.1932 3.7402 -54.70

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.9800 1.6250 +235.50

七天 2.8000 2.5050 +29.50

14天 3.0600 3.0150 +4.50

回购定盘利率

其中:隔夜 2.0800 2.0970 -1.70

七天 2.4800 3.8100 -133.00

14天 3.8100 3.8100 +0.00

Shibor

其中:隔夜 2.0547 2.0900 -3.53

七天 2.4860 3.7980 -131.20

三个月 5.5067 5.5105 -0.38

-----------------------------------------------------------(完) (发稿 曹巍浩；审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐