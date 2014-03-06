英国数据：2月房价较前月涨2.4%，增速为2009年5月以来最快--Halifax

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
截至2月的三个月均值房价指数较上年同期上升7.9%。
“需求似乎受到数种因素的提振，譬如经济前景改善、失业率下降的速度较预期快，消费者信心增长，以及低利率。”Halifax抵押贷款部门主管Stephen Noakes。
“然而因收入增速赶不上通胀，使家庭财源持续受压，预计仍将限制房价增长速度。”他并称。
Halifax指出英国平均房价仍较2007年8月的高峰低10%。(完) (编译 田建华/张若琪 审校 杜明霞/于春红)
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路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。