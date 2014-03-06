英国数据：2月房价较前月涨2.4%，增速为2009年5月以来最快--Halifax

截至2月的三个月均值房价指数较上年同期上升7.9%。

“需求似乎受到数种因素的提振，譬如经济前景改善、失业率下降的速度较预期快，消费者信心增长，以及低利率。”Halifax抵押贷款部门主管Stephen Noakes。

“然而因收入增速赶不上通胀，使家庭财源持续受压，预计仍将限制房价增长速度。”他并称。

Halifax指出英国平均房价仍较2007年8月的高峰低10%。(完) (编译 田建华/张若琪 审校 杜明霞/于春红)