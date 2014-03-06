香港房地产：1月整体私人住宅楼价创去年6月以来新低，租金继续回软

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透香港3月6日 - 香港差饷物业估价署周四发表的最新数据，今年1月全港整体私人住宅楼价按月回落0.24%，为自去年6月以来的低点；当月租金亦连续两个月录得环比下跌，按月跌0.45%。
数据显示，1月份五个类别的私人住宅售价均录得不同程度的跌幅，其中以豪宅类别的E类住宅（实用面积160平方米以上）按月跌1%的幅度最大，但这类单位于月内的成交宗数少于20宗。A、B、C和D类住宅（实用面积分别为40平方米以下、40-69.9平方米、70-99.9平方米和100-159.9平方米）跌幅分别为0.19%、0.47%、0.21%和0.16%。反映在政府楼市辣招调控的影响或已逐渐蔓延至中小型住宅。
租金方面，1月份五种面积类别住宅的租金全线回落，整体下调0.45%。其中面积较小的A、B、C类住宅整体租金按月跌0.44%，D、E类豪宅月内租金按月跌0.56%。去年全年整体私人住宅租金累计升3.4%。
政府公布的楼价指数时间上有所滞后，而根据今年2月17-23日市场二手成交统计的中原城市领先指数（CCL）最新报117.77点，按周和按月分别升0.31%和0.18%。
2月初大型发展商新鸿基地产 减价发售新界元朗住宅楼盘“尔峦”的货尾单位（剩余单位）后，在一手拖低二手楼价的影响下，近日市场逐渐出现较多的二手住宅业主削价出售单位的消息。
差饷物业估价署的数据显示，A至E类私人住宅于1月份的回报率分别为3.2%、2.9%、2.6%、2.4%和2.2%，与12月持平。（完）
欲浏览政府发布于网页的公告，请点选(here) (记者 梁慧仪；审校 林高丽)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。