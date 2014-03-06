香港房地产：1月整体私人住宅楼价创去年6月以来新低，租金继续回软

路透香港3月6日 - 香港差饷物业估价署周四发表的最新数据，今年1月全港整体私人住宅楼价按月回落0.24%，为自去年6月以来的低点；当月租金亦连续两个月录得环比下跌，按月跌0.45%。

数据显示，1月份五个类别的私人住宅售价均录得不同程度的跌幅，其中以豪宅类别的E类住宅（实用面积160平方米以上）按月跌1%的幅度最大，但这类单位于月内的成交宗数少于20宗。A、B、C和D类住宅（实用面积分别为40平方米以下、40-69.9平方米、70-99.9平方米和100-159.9平方米）跌幅分别为0.19%、0.47%、0.21%和0.16%。反映在政府楼市辣招调控的影响或已逐渐蔓延至中小型住宅。

租金方面，1月份五种面积类别住宅的租金全线回落，整体下调0.45%。其中面积较小的A、B、C类住宅整体租金按月跌0.44%，D、E类豪宅月内租金按月跌0.56%。去年全年整体私人住宅租金累计升3.4%。

政府公布的楼价指数时间上有所滞后，而根据今年2月17-23日市场二手成交统计的中原城市领先指数（CCL）最新报117.77点，按周和按月分别升0.31%和0.18%。

2月初大型发展商新鸿基地产 减价发售新界元朗住宅楼盘“尔峦”的货尾单位（剩余单位）后，在一手拖低二手楼价的影响下，近日市场逐渐出现较多的二手住宅业主削价出售单位的消息。

差饷物业估价署的数据显示，A至E类私人住宅于1月份的回报率分别为3.2%、2.9%、2.6%、2.4%和2.2%，与12月持平。（完）

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