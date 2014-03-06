新债招标：中国国开行两年增发债收益率稍低，五年符合预期--业内人士

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透上海3月6日 - 业内人士周四透露，中国国家开发银行 下午招标的五年期增发债，中标收益率为5.3683%，接近市场预测均值5.36%；同时招标的两年期增发债中标收益率为5.1078%，稍低于市场预测均值5.15%。
业内人士并透露，五年期和两年期品种投标倍数分别为3.27倍和1.95倍。
今日新债具体发行条款如下：
第二期增发债 第六期增发债
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发行上限 50亿元 50亿元
期限/计息方式 五年固息 两年固息
(今年第二期增发) (今年第六期增发)
招标方式 单一价格(荷兰式)招标
缴款日 3月10日
起息日 1月14日 3月4日
分销期 3月10日 3月7日-10日
上市日 3月14日 3月15日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
承揽费 0.10% 0.05%
-------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。