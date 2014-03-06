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货币新闻 | 2014年 3月 6日 星期四 16:09 BJT

新债招标：中国国开行两年增发债收益率稍低，五年符合预期--业内人士

路透上海3月6日 - 业内人士周四透露，中国国家开发银行 下午招标的五年期增发债，中标收益率为5.3683%，接近市场预测均值5.36%；同时招标的两年期增发债中标收益率为5.1078%，稍低于市场预测均值5.15%。

业内人士并透露，五年期和两年期品种投标倍数分别为3.27倍和1.95倍。

今日新债具体发行条款如下：

第二期增发债 第六期增发债

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发行上限 50亿元 50亿元

期限/计息方式 五年固息 两年固息

(今年第二期增发) (今年第六期增发)

招标方式 单一价格(荷兰式)招标

缴款日 3月10日

起息日 1月14日 3月4日

分销期 3月10日 3月7日-10日

上市日 3月14日 3月15日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 0.10% 0.05%

-------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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