新债招标：中国国开行两年增发债收益率稍低，五年符合预期--业内人士

路透上海3月6日 - 业内人士周四透露，中国国家开发银行 下午招标的五年期增发债，中标收益率为5.3683%，接近市场预测均值5.36%；同时招标的两年期增发债中标收益率为5.1078%，稍低于市场预测均值5.15%。

业内人士并透露，五年期和两年期品种投标倍数分别为3.27倍和1.95倍。