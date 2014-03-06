中国债市动态：现券收益率走势趋稳，央行正回购继续操作影响温和

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透上海3月6日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率趋稳，部分中长端品种略有上探。市场人士表示，虽然央行正回购继续回笼资金，但幅度有限，且上日公布的外汇占款增幅超预期令市场流动性预期绷紧的神经略有缓和，致现券早间升幅较上日有所收敛，走势稍显稳态。
“二级市场有点稳住了，不过长端品种还是有点儿上的，金融债为主，国债还好。”华北一银行交易员称，今日央行正回购操作量也不算太大,对市场影响并不明显。
对于今日的农发新债，他认为，在当前流动性还是比较宽松的支撑下，稍早招标的农发行新债结果显示需求不错，不过该期债期限较短，基金公司拿得比较多。
业内人士周四透露，中国农业发展银行上午招标的剩余期限约两个半月的增发债，中标收益率为4.0066%，投标倍数为3.07倍。
央行公开市场今日将进行总量930亿元人民币正回购操作，其中，14天期430亿元及28天期500亿元；据此计算，本周公开市场将净回笼700亿元。
“本周公开市场的回笼量低于预期，显示央行维稳和适度宽松支持稳增长的意图。”东莞银行市场部分析师陈龙认为，从1月份的外汇占款增量来看，热钱持续流入的动力还在，再加上政府工作报告中的GDP增长7.5%目标，使得央行的货币政策亦不可能收紧。
因此，对于现券未来走势，他认为，预计流动性宽松趋势还会延续，现券有望在机构获利回吐后，因资金面利好因素和政策明朗而再度有所回暖。
中国1月新增外汇占款较前月大幅增加，并创下去年10月以来最高。市场人士表示，年初以来热钱流入规模加大，推动了外汇占款的较快增长，也是元旦后资金面一度较为宽松的原因之一，不过随着央行打击热钱的力度加大，3月以后新增占款规模料将下降。
银行间市场周四质押式回购利率 隔夜继续持稳，七天期则受开盘引导跳水。市场人士指出，央行公开市场操作回笼规模不大，市场流动性宽松依旧，交投集中在七天以内的短期限，月内资金预期偏好。
剩余期约6.6年的固息国债130020券最新成交 在4.4000%，上日尾盘为4.42%。中金所五年期国债期货主力合约TF1406 早盘收报92.640元，涨0.116元，或0.13%。(完) (发稿 吴芳; 审校 曾祥进)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。