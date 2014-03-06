中国债市动态：现券收益率走势趋稳，央行正回购继续操作影响温和

路透上海3月6日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率趋稳，部分中长端品种略有上探。市场人士表示，虽然央行正回购继续回笼资金，但幅度有限，且上日公布的外汇占款增幅超预期令市场流动性预期绷紧的神经略有缓和，致现券早间升幅较上日有所收敛，走势稍显稳态。

“二级市场有点稳住了，不过长端品种还是有点儿上的，金融债为主，国债还好。”华北一银行交易员称，今日央行正回购操作量也不算太大,对市场影响并不明显。

对于今日的农发新债，他认为，在当前流动性还是比较宽松的支撑下，稍早招标的农发行新债结果显示需求不错，不过该期债期限较短，基金公司拿得比较多。

业内人士周四透露，中国农业发展银行上午招标的剩余期限约两个半月的增发债，中标收益率为4.0066%，投标倍数为3.07倍。

央行公开市场今日将进行总量930亿元人民币正回购操作，其中，14天期430亿元及28天期500亿元；据此计算，本周公开市场将净回笼700亿元。

“本周公开市场的回笼量低于预期，显示央行维稳和适度宽松支持稳增长的意图。”东莞银行市场部分析师陈龙认为，从1月份的外汇占款增量来看，热钱持续流入的动力还在，再加上政府工作报告中的GDP增长7.5%目标，使得央行的货币政策亦不可能收紧。

因此，对于现券未来走势，他认为，预计流动性宽松趋势还会延续，现券有望在机构获利回吐后，因资金面利好因素和政策明朗而再度有所回暖。

中国1月新增外汇占款较前月大幅增加，并创下去年10月以来最高。市场人士表示，年初以来热钱流入规模加大，推动了外汇占款的较快增长，也是元旦后资金面一度较为宽松的原因之一，不过随着央行打击热钱的力度加大，3月以后新增占款规模料将下降。

银行间市场周四质押式回购利率 隔夜继续持稳，七天期则受开盘引导跳水。市场人士指出，央行公开市场操作回笼规模不大，市场流动性宽松依旧，交投集中在七天以内的短期限，月内资金预期偏好。