新债招标：平安银行10年期二级资本债中标利率为6.80%--发行快报

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透上海3月6日 - 中国债券信息网周四发行快报显示，平安银行 下午招标发行的10年期发行人选择权(5+5)固息二级资本债，中标利率为6.80%，该期债招标利率区间为6.50-7.00%。
平安银行此次招标发行至多90亿元人民币二级资本债券，期限10年，在第五年末附有前提条件的发行人赎回权。
该期债不含利率跳升机制，所募资金全部用于充实二级资本；中信证券 和广发证券 为联席主承销商。
根据中诚信国际信用评级有限责任公司的评级结果，平安银行主体信用评级为AAA级，本期债券的债项评级为AA+级。该期债起息日和缴款日同为3月7日。
去年7月，天津滨海农村商业银行发行15亿元10年期二级资本债券，为“中国版”巴塞尔协议III今年起实施后的首个含有减记条款的二级资本工具。
“中国版”巴塞尔协议III于去年1月1日起施行，监管层对银行资本提出更严格要求，规定商业银行从今年起发行的次级债必须满足“含有减记或转股的条款”等11项标准，否则将被视为不合格资本工具，无法被计入监管资本，从而难以起到提高资本充足率的作用。
减记条款是指，当触发事件发生时，发行人有权在无需获得债券持有人同意的情况下自触发事件发生日次日起不可撤销的对本期债券以及已发行的其他一级资本工具的本金进行全额减记，任何尚未支付的累积应付利息亦将不再支付。
银行资本新规实施后，有多家商业银行曾提出发行减记型二级资本工具的计划，工行 就已披露，拟于2014年末前新增发行不超过600亿元等值减记型合格二级资本工具计划，建行 也拟于2015年底前新增发行不超过600亿元等值减记型合格资本工具。
之后，中国银行 、农业银行 、交通银行 、中信银行 和民生银行股份有限公司 等也披露了相关意向。(完) (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。