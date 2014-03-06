离岸人民币：首支券商RQFII ETF海通沪深300周五在香港联交所挂牌上市

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透香港3月6日 - 香港海通国际 周四称，其发行追踪沪深300指数 的人民币合格境外机构投资者（RQFII）交易所买卖基金（ETF）明天（7日）在联交所挂牌上市，这是香港首支券商RQFII A股ETF。
海通国际于去年5月获得国家外汇管理局批出20亿元RQFII额度以开发ETF产品，不过由于政策原因，至今才能获得香港证监会批准推出海通沪深300指数ETF 。
海通资产管理（香港）有限公司董事总经理章宜斌在记者会上称，RQFII券商缺乏ETF相关业务经验，因此在ETF产品发展步伐落后于基金，但公司有信心海通沪深300指数ETF能够取得成功。
“正如一些海外投资者所言，沪深300指数的估值非常便宜，是下得了手。”他并指出，海通国际现时在港澳地区拥有10多间分行及上百人的私人财富管理团队，将全力销售该支ETF，此外，海通国际将担任ETF的做市商。
海通国际为中国大型券商海通证券 的海外平台。
海通资产管理香港的投资总监杨建新称，去年人民币兑美元升值，今年即使美国缩减量货宽松措施会导致新兴市场货币贬值，相信人民币会“非常稳定”，而中国已定下今年经济增长7.5%的目标，亦对货币带来支持。
海通沪深300指数ETF的首次公开发行价为每单位8元人民币，每手买卖单位为200个，估计每年总开支比率为资产净值的0.85%。该ETF不再为变现及未变现资本收益作出预扣税拨备（土地富有公司除外）。
现时市场上共有12支RQFII ETF，其中7支为A股ETF，当中以南方东英A50 规模最大，管理资产总额217亿元。
据投资研究机构晨星的数据显示，2月所有RQFII ETF录得资金净流入6.69亿元，约为月初及月底总资产净值的1.8%，较过去3个月分别录得超过20亿元资金净流入为低。
沪深300指数今天收升0.45%，报2,173.63430点，年初至今累计跌逾6%。（完）
(记者 雷美珍；审校 毕晓雯)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。