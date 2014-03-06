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亚洲 | 2014年 3月 6日 星期四 18:14 BJT

离岸人民币：首支券商RQFII ETF海通沪深300周五在香港联交所挂牌上市

路透香港3月6日 - 香港海通国际 周四称，其发行追踪沪深300指数 的人民币合格境外机构投资者（RQFII）交易所买卖基金（ETF）明天（7日）在联交所挂牌上市，这是香港首支券商RQFII A股ETF。

海通国际于去年5月获得国家外汇管理局批出20亿元RQFII额度以开发ETF产品，不过由于政策原因，至今才能获得香港证监会批准推出海通沪深300指数ETF 。

海通资产管理（香港）有限公司董事总经理章宜斌在记者会上称，RQFII券商缺乏ETF相关业务经验，因此在ETF产品发展步伐落后于基金，但公司有信心海通沪深300指数ETF能够取得成功。

“正如一些海外投资者所言，沪深300指数的估值非常便宜，是下得了手。”他并指出，海通国际现时在港澳地区拥有10多间分行及上百人的私人财富管理团队，将全力销售该支ETF，此外，海通国际将担任ETF的做市商。

海通国际为中国大型券商海通证券 的海外平台。

海通资产管理香港的投资总监杨建新称，去年人民币兑美元升值，今年即使美国缩减量货宽松措施会导致新兴市场货币贬值，相信人民币会“非常稳定”，而中国已定下今年经济增长7.5%的目标，亦对货币带来支持。

海通沪深300指数ETF的首次公开发行价为每单位8元人民币，每手买卖单位为200个，估计每年总开支比率为资产净值的0.85%。该ETF不再为变现及未变现资本收益作出预扣税拨备（土地富有公司除外）。

现时市场上共有12支RQFII ETF，其中7支为A股ETF，当中以南方东英A50 规模最大，管理资产总额217亿元。

据投资研究机构晨星的数据显示，2月所有RQFII ETF录得资金净流入6.69亿元，约为月初及月底总资产净值的1.8%，较过去3个月分别录得超过20亿元资金净流入为低。

沪深300指数今天收升0.45%，报2,173.63430点，年初至今累计跌逾6%。（完）

(记者 雷美珍；审校　毕晓雯)
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