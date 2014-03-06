重发-中国新债：国开行下周二将增发五期固息债，总额至多300亿元

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
(重发以删掉赘字)
路透上海3月6日 - 中国国家开发银行 周四公告称，将于下周二(3月11日)再次招标增发今年第1-5期固息债(俗称“福娃债”)，总额不超过300亿元人民币。
刊登在中国债券信息网的公告显示，本次增发五期债中，三年及七年期品种采用多重价格(美国式)招标方式，其他期限采用单一价格(荷兰式)招标方式。
上述债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。
具体发行条款如下：
第1-5期增发债
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发行上限 均各为60亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 1/3/5年：3月11日9:30-10:30
7/10年：3月11日9:30-11:10
招标方式 3/7年多重价格(美国式)招标；
1/5/10年单一价格(荷兰式)招标
缴款日 3月13日
起息日 3/5/7年：1月14日
1/10年：1月20日
分销期 3月12日-3月13日
上市日 1年：3月17日
3/5/7/10年：3月19日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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第1-5期债此前招标情况如下：
一年 三年 五年 七年 10年
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票面利率(1/9) -- 5.6957% 5.75% 5.79% --
(加权)
(1/14) 5.01% -- -- -- 5.90%
1/14增发中标收益率 -- 5.6849% 5.8002% 5.8794% --
(加权)
1/17增发中标收益率 -- 5.6856% -- -- --
(加权)
1/21增发中标收益率 5.0047% 5.6030% 5.7057% 5.7623% 5.8149%
(加权) (加权)
2/11增发中标收益率 5.0041% 5.4744% 5.5646% 5.6663% 5.7138%
(加权) (加权)
2/18增发中标收益率 4.8473% 5.3646% 5.5421% 5.6480% 5.6856%
(加权) (加权)
2/25增发中标收益率 4.5237% 5.1039% 5.2927% 5.4039% 5.4674%
(加权)
3/4增发中标收益率 4.7050% 5.1193% 5.2883% 5.4210% 5.5023%
(加权) (加权) (完)
参看详情，可点选 here (发稿 边竞; 审校 林高丽)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。