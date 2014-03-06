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亚洲 | 2014年 3月 6日 星期四 13:38 BJT

香港股市：盘中上涨，受助于内地股市自一周低位反弹

路透香港3月6日 - 中国股市周四盘中降至一周来最低位后反弹，提振香港市场。外界寄望中国将采取政策抑制内地房价跌势，激励中国股市地产股上涨。

中国住房和城乡建设部副部长齐骥周四表示，对于房价上涨压力较大的城市，将努力增加共有产权住房供应。

华西证券分析师Cao Xuefeng称，“鉴于当局对于改革、收紧流动性和降低固定资产投资的决心，人们正在热谈中国实际上能否实现经济成长目标。”

恒生指数 上升0.5%至22,688.3点，恒生国企指数 亦攀涨0.5%。

替代能源供应商中国龙源 和华能新能源均大涨逾3%。北控水务 扬升3.3%，中国光大国际 上涨4.3%。

腾讯控股 上升1.9%至又一纪录高位，此前该公司宣布与中国联通 的合作计划。(完)
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