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亚洲 | 2014年 3月 6日 星期四 13:29 BJT

澳洲股市：扳回稍早深重跌幅近收平，乐观数据带来支撑

路透悉尼3月6日 - 澳洲股市周四近收平，因乐观的零售销售及贸易收支数据，帮助大盘扳回早盘的沉重跌幅；不过乌克兰情势的进展令投资者依然审慎。

澳股指标S&P/ASX 200指数 仅微跌0.3点至5,445.9点，盘中一度触及5,422.7点低点。(完)
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