台湾股市：收盘创逾31个月高位，因亚洲股市普遍上涨

路透台北3月6日 - 台湾股市周四收盘创逾31个月高位，因亚洲股市普遍上涨。分析师指出，政府政策对台股有利，在内外资齐聚拉抬下，后市仍是看多。

台湾加权股价指数 收高0.94%，报8,713.79点，创2011年7月28日以8,767.20点收盘以来的新高；成交初值 为1,169.48亿台币，上日修正后为1,042.73亿。

兆丰投顾一不愿具名分析师表示，台湾今年底有选举，政策面持续偏多，再加上市场游资丰沛，且本地投资人持续归队，大盘自然易涨难跌。由于所有均线均呈现多头排列，后市仍不看淡，指数将有机会持续向9,000点整数关卡挑战。

“8,800点会是下一个较明显的压力，但市场普遍看法是高点可望上探9,200点。”他称。

权重股台积电 今日大涨2.73%，股价创去年5月中以来高位。该分析师表示，这显示外资今日明显买超台股，因台积电一向是外资拉抬大盘的主要工具。