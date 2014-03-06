台湾股市：收盘创逾31个月高位，因亚洲股市普遍上涨

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透台北3月6日 - 台湾股市周四收盘创逾31个月高位，因亚洲股市普遍上涨。分析师指出，政府政策对台股有利，在内外资齐聚拉抬下，后市仍是看多。
台湾加权股价指数 收高0.94%，报8,713.79点，创2011年7月28日以8,767.20点收盘以来的新高；成交初值 为1,169.48亿台币，上日修正后为1,042.73亿。
兆丰投顾一不愿具名分析师表示，台湾今年底有选举，政策面持续偏多，再加上市场游资丰沛，且本地投资人持续归队，大盘自然易涨难跌。由于所有均线均呈现多头排列，后市仍不看淡，指数将有机会持续向9,000点整数关卡挑战。
“8,800点会是下一个较明显的压力，但市场普遍看法是高点可望上探9,200点。”他称。
权重股台积电 今日大涨2.73%，股价创去年5月中以来高位。该分析师表示，这显示外资今日明显买超台股，因台积电一向是外资拉抬大盘的主要工具。
亚洲股市周四获得喘息机会，各方正通过外交手段调解乌克兰危机。本地时间13:52，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.59%。(完)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。