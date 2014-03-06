《中国债市每日综述》现券收益率稳中有降，央行力度温和助增乐观

* 周四公开市场操作力度温和，资金总体宽松

* 现券收益率稳中有降，乐观情绪稍增

* 利率债发行延续较好态势

* 继续关注七天期回购定位

路透上海3月6日 - 中国央行公开市场周四操作力度温和，资金宽松态势得以延续，银行间债市现券收益率稳中有降。28天期正回购重启的冲击渐淡，乐观情绪又有所抬头；仅低评级信用债，受此前超日债违约影响，前景依旧黯淡。

一级市场方面，农发行和国开行招标的两批新债结果不错，而利率互换也普跌6-7个基点(bp)。不过因近期七天回购在3%上下大幅波动，定位尚未明朗仍需关注。

华北一银行交易员表示，与上日的剧烈波动相比，今日现券走势明显趋稳，且午盘后收益率有所下行。若资金持续宽松，现券有望出现一小波行情。

国家开发银行 下午招标增发两期固息债，其中两年债定位稍低，五年债收益率则符合预期，整体需求尚可。另外农发行上午招标的不到三个月的增发债，投标倍数3.07倍，属该行近期招标较好水平。

不过上海一银行交易员看法相对谨慎。因近日七天期回购利率波动较大，而且市场对其定位尚有分歧，预期不宜过于乐观。

“现在的情况，我没有太多信心。R007一旦反弹，利率还得上来。”该交易员认为。

本周一七天期加权回购利率 跌到3%下方，较上周五水平跌近70个bp，随后两日不断反弹，并至3.7%上方，周四则大挫近130bp至2.48%。

剩余期限约6.6年的活跃国债130020券最新成交 在4.3850%，上日尾盘为4.4200%。

**七天回购跌近130bp，创逾一年半新低**

银行间资金市场周四质押式回购利率 隔夜继续持稳，七天期则受开盘引导跳水，至收盘跌近130个bp，创下逾一年半新低。七天和隔夜回购利率点差因此由上日的170bp，急剧收窄至不足50bp。

此前七天期加权回购利率低点为2012年6月中旬创下的2.4249%。

市场人士指出，央行公开市场操作回笼规模不大，市场流动性宽松依旧，交投集中在七天以内的短期限，月内资金预期偏好。

“资金不紧，好借，隔夜利率稳定，七天是开盘太低了，拿非标准期限开盘的，后来的标准期限也按加权成交了，”华东地区一银行交易员称，“公开市场量不大，也没影响，很多人钱多，能出掉就出了。”

她并表示，交投大部分集中在七天以内的短期，一月期因跨季需求尚可，两到六个月期供过于求；预计本月底之前受跨季影响资金会有波动，但幅度不会太大，再之后的冲击因素就是财税缴款了。

北京时间17:22 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.0206 2.0668 -4.62

七天 2.4805 3.7765 -129.60

14天 3.1485 3.7402 -59.17

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.6850 1.6250 +106.00

七天 2.2500 2.5050 -25.50

14天 2.8000 3.0150 -21.50

回购定盘利率

其中:隔夜 2.0800 2.0970 -1.70

七天 2.4800 3.8100 -133.00

14天 3.8100 3.8100 +0.00

Shibor

其中:隔夜 2.0547 2.0900 -3.53

七天 2.4860 3.7980 -131.20

三个月 5.5067 5.5105 -0.38