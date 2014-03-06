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亚洲 | 2014年 3月 6日 星期四 14:09 BJT

中国房地产：分区域进行调控有利于行业发展--业内高管

路透北京3月6日 - 中国最大房地产开发和建筑综合企业集团--中国建筑股份有限公司 副总裁孔庆平周四称，中国国土幅员辽阔，房地产市场规模大，分区域进行调控，有利于房地产业发展。

“每一个城市都处于不同的发展阶段，”他在两会（全国政协和人大会议）间隙称，“不同城市肯定是要用不同的政策来调整...我认为是应该的，分区域处于的不同发展阶段来推出适合当地市场需要的政策，这样就比较好。”

他并称，房地产税从长远看是有必要实施的，社会也已形成共识；推出需要在合理合法框架下来安排，仍需要一定时间。

华润集团董事长宋林则在两会间隙表示，近期房地产业的调整是前期政策效果的体现，是好事，房地产业的健康持续发展更重要。

华润集团旗下有地产开发商--华润置地 。

随着政府工作报告的发布以及住建部官员的表态，中国政府对房地产市场的政策态度进一步得到确认，总体而言调控有所淡化，未来将针对不同地区进行分类指导，同时着力推进保障性住房的供应。 (完)

欲浏览两会相关新闻，请点选 (发稿 曹巍浩; 审校 黄凯)
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