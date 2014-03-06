中国房地产：分区域进行调控有利于行业发展--业内高管

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透北京3月6日 - 中国最大房地产开发和建筑综合企业集团--中国建筑股份有限公司 副总裁孔庆平周四称，中国国土幅员辽阔，房地产市场规模大，分区域进行调控，有利于房地产业发展。
“每一个城市都处于不同的发展阶段，”他在两会（全国政协和人大会议）间隙称，“不同城市肯定是要用不同的政策来调整...我认为是应该的，分区域处于的不同发展阶段来推出适合当地市场需要的政策，这样就比较好。”
他并称，房地产税从长远看是有必要实施的，社会也已形成共识；推出需要在合理合法框架下来安排，仍需要一定时间。
华润集团董事长宋林则在两会间隙表示，近期房地产业的调整是前期政策效果的体现，是好事，房地产业的健康持续发展更重要。
华润集团旗下有地产开发商--华润置地 。
随着政府工作报告的发布以及住建部官员的表态，中国政府对房地产市场的政策态度进一步得到确认，总体而言调控有所淡化，未来将针对不同地区进行分类指导，同时着力推进保障性住房的供应。 (完)
欲浏览两会相关新闻，请点选 (发稿 曹巍浩; 审校 黄凯)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。