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亚洲 | 2014年 3月 6日 星期四 14:13 BJT

韩国汇市：韩元兑美元升至逾两周最强收盘水准，尾随人民币走高

路透首尔3月6日 - 韩国韩元 周四升至逾两周最强收盘水准，因人民币走高提振其他亚币，也带动了韩元。

韩元兑美元 报1,064.1，为2月17日以来最强，较周三收盘价1,070.9升值0.6%。(完)

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