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亚洲 | 2014年 3月 6日 星期四 14:14 BJT

韩国股市：小幅收高，投资者在欧洲央行政策决议出炉前保持观望

路透首尔3月6日 - 韩国股市周四小幅收高，许多投资者仍采取观望态度，等待今日稍晚的欧洲央行政策决议，同时关注乌克兰情势的发展。

韩国综合股价指数(KOSPI) 收高0.2%，报1,975.62点。

海外投资者连续第二天买超韩股，净买入808亿韩元的韩股，支撑了大盘走势。（完）
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