国际油市：布兰特原油持稳在108美元下方，寻找新的交投指引

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
“整个市场已经认定乌克兰不会发生军事冲突，所以我们见到投机部位遭出脱，”CMC Markets首席策略分析师Michael McCarthy指出。
“再加上美国原油供给的强劲力道，至少短期内似乎没有多少油价上涨空间，”McCarthy表示。
0557GMT，4月布兰特原油期货 上涨0.19美元，至每桶107.95美元，上日结算价下跌1.54美元。布兰特原油周一触及112.39美元，创12月30日以来高位，但周三结算价跌破200日均线(108.41美元)，为一个月来首见。
美国4月原油期货跌0.46美元，报100.99美元，上日下跌1.88美元。
化解乌克兰危机的外交协商在巴黎展开后，相关地缘政治疑虑周三有所缓解。
能源资料协会(EIA)周三公布数据显示，美国上周原油库存增幅高于预期，因进口增加，但炼油产量下滑。
“原油库存可能持续上升，因本月稍晚将有炼厂季节性维修，”法国巴黎银行大宗商品策略主管Harry Tchilinguirian在一篇报告中指出。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 高琦/蔡美珍；审校 李春喜/张若琪)
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