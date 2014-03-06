印度金融市场：卢比兑美元创近三个月新高，因国际收支情况改善

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透孟买3月6日 - 印度卢比兑美元周四午后升至近三个月新高，尾随国内股市涨势，且此前印度公布12月当季经常帐赤字收窄。
0637GMT，卢比兑美元报61.32/33，此前一度触及61.3150，为12月11日以来最高，周三收盘时报61.75/76。
数据显示，印度10-12月当季国际收支转为盈余，受助于政府压制黄金进口；此前两季则是呈现赤字。
其他亚洲货币上涨亦带来助力。印度股市 上涨0.5%。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 高琦)
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