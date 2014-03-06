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货币新闻 | 2014年 3月 6日 星期四 14:52 BJT

印度金融市场：卢比兑美元创近三个月新高，因国际收支情况改善

路透孟买3月6日 - 印度卢比兑美元周四午后升至近三个月新高，尾随国内股市涨势，且此前印度公布12月当季经常帐赤字收窄。

0637GMT，卢比兑美元报61.32/33，此前一度触及61.3150，为12月11日以来最高，周三收盘时报61.75/76。

数据显示，印度10-12月当季国际收支转为盈余，受助于政府压制黄金进口；此前两季则是呈现赤字。

其他亚洲货币上涨亦带来助力。印度股市 上涨0.5%。(完)

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