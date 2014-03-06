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市场报道 | 2014年 3月 6日 星期四 14:50 BJT

欧股业绩：德国电讯第四季核心获利上升1%，因新客户数量扩增

路透波恩3月6日 - 德国电讯(Deutsche Telekom)周四公布第四季核心获利上涨1.3%，营收增长6.5%，因该公司在德国和美国的客户数量扩大。

第四季扣除特殊项目，且未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)升至40.6亿欧元(55.8亿美元)，略低于路透调查平均预估的41.4亿欧元。

德国电讯表示，预计2014年扣除特殊项目的EBITDA仍将稳定在约176亿欧元，自由现金流将因额外投资而降到42亿欧元左右。(完) (编译 洪曦; 审校 王翔琼/高琦)
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