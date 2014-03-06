欧股业绩：德国电讯第四季核心获利上升1%，因新客户数量扩增

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透波恩3月6日 - 德国电讯(Deutsche Telekom)周四公布第四季核心获利上涨1.3%，营收增长6.5%，因该公司在德国和美国的客户数量扩大。
第四季扣除特殊项目，且未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)升至40.6亿欧元(55.8亿美元)，略低于路透调查平均预估的41.4亿欧元。
德国电讯表示，预计2014年扣除特殊项目的EBITDA仍将稳定在约176亿欧元，自由现金流将因额外投资而降到42亿欧元左右。(完) (编译 洪曦; 审校 王翔琼/高琦)
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。