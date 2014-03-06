中国股市：沪综指收市小升，房地产股及银行石化等大盘股走强

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透上海3月6日 - 中国股市沪综指周四收市小涨。分析师指出，昨日发布的政府工作报告未提房地产市场调控新措施，对房地产股而言已是利好，今日由房地产股领涨，近日回调的银行石化股亦有所反弹，这些大盘股的走强带动大盘结束两连跌。
沪综指 收报2,059.578点，涨6.494点或0.32%；上证A股今日成交额924亿元人民币，上日为914亿元。
“今年政府工作报告中对房地产行业的提法，已是这几年最温柔的，因此房地产股应声上涨。”华泰证券分析师周林指出，今日盘中还是出现翘翘板现象，在大盘股反弹时，中小市值股出现回落，因此大盘指数表现较温和。
随着政府工作报告的发布以及住建部官员的表态，中国政府对房地产市场的政策态度进一步得到确认，总体而言调控有所淡化，未来将针对不同地区进行分类指导，同时着力推进保障性住房的供应。
政府工作报告中提到，今年将针对不同城市情况分类调控，增加中小套型商品房和共有产权住房供应，抑制投机投资性需求，促进房地产市场持续健康发展。
房地产龙头股万科 收报7.32元，涨8.28%。该公司预计在收市后发布2013年报业绩，其B股转H股的方案已获中国证监会批复同意。
沪深300指数 收报2,173.634点，涨0.45%；沪深300指数期货主力3月合约 尾盘报2,164点，涨0.67%，成交898,820手。（完）
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路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。