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亚洲 | 2014年 3月 6日 星期四 15:03 BJT

台湾债市：公债殖利率微收低，股市创逾31个月高位压抑债市

* 台股收创逾31个月高位压抑债市表现
    * 解读央行总裁说法认为升息无望
    * 等待美国非农数据出炉引领明确走向

    路透台北3月6日 - 台湾主要公债殖利率周四微幅收低，较早盘跌幅收敛。交易员表示，虽然央行总裁暗
示今年升息无望有利债市，但因股市表现强劲，令交易商缺乏追价意愿。
    
    交易商指出，由于美国周五将公布非农就业数据，今日市场交易淡静，五年券103/4 与10年
券103/6 的成交量均较上日明显萎缩。此一观望格局料延续至下周一开盘，届时将随着美债出现
较为明确走向。 
    
    市场预估，明日五年券103/4主交投区间看在1.09-1.13%；10年券103/6主要交易区则估在1.59-1.62%。  
    
               
    “等待周五非农，大家预期因气候影响表现不会太好。但美联储褐皮书又说景气仍往复苏的方向走。”一
位外商银行交易员说。
    
    另一证券商交易员则指出，目前债市处于等待期，美国是等经济数据出炉，台湾则在等第二季发债计划以
及月底的理监事会议召开，因此殖利率不会有明确走向。 
    
     对于央行总裁彭淮南今早针对美国QE(量化宽松)退场的讲话，交易员认为，这更强固了台湾要等到美国
升息后才会跟进调高利率的预期。惟一般认为，今年美国升息机率不高。
           
    “他(总裁)都说QE退场的心理影响大于实质了。”一位银行交易员说。
    
    另一外商银行交易员则称，今日彭总裁的说话等于更清楚宣示不会太快升息。在市场资金仍相当宽裕的状
况下，债市殖利率无论向上或向下的空间都不大，交易操作难度相当高。
    
    台湾央行总裁周四在立法院表示，美国QE退场影响缓慢，心理因素大于实质，等到联邦利率提高才看得出
来。他并表示，因肉类价格上涨，央行对全年CPI年增率将较主计总处预估的1.07%稍高，但也不会高过0.2个
百分点--也就是1.27%。    
    
    台湾股市周四收盘创逾31个月高位，因亚洲股市普遍上涨。分析师指出，政府政策对台股有利，在内外资
齐聚拉抬下，后市仍是看多。   
      
         收盘价                  涨跌幅    报价(%)         区间(%)    成交值
 年期      期别                  (基点)                             (亿台币)
    5     103/4                   -0.54     1.1111   1.1050-1.1115      59.0
   10     103/6                   -0.26     1.6055   1.6010-1.6075      29.0
    
    本周全球重要经济事件与数据包括：   
    
    周四：美国一周初请失业金数据、美国第四季非农生産率修正值、美国1月耐久财订单修正值、美国2月Ch
allenger企业计划裁员人数、英国央行宣布利率决议和量化宽松决定、欧洲央行会议后宣布利率决议、美联储
副主席杜德利出席一研讨会、费城联储总裁普洛瑟就“经济和货币前景”发表演讲、法国第四季失业率、德国
1月工业订单、澳洲1月零售销售、澳洲1月进出口和贸易收支。
    
    周五：美国2月非农就业数据、加拿大2月就业数据、美国1月国际贸易收支、德国1月工业生産、日本1月
同步指标和领先指标。

         30       103/5                     没有成交
         20       103/3                     没有成交
         10       103/6                       1.6055
          5       103/4                       1.1111
          2       103/1                     没有成交
 (完)

 (记者 董永年; 审校 曾祥进)
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