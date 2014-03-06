台湾债市：公债殖利率微收低，股市创逾31个月高位压抑债市

* 台股收创逾31个月高位压抑债市表现 * 解读央行总裁说法认为升息无望 * 等待美国非农数据出炉引领明确走向 路透台北3月6日 - 台湾主要公债殖利率周四微幅收低，较早盘跌幅收敛。交易员表示，虽然央行总裁暗 示今年升息无望有利债市，但因股市表现强劲，令交易商缺乏追价意愿。 交易商指出，由于美国周五将公布非农就业数据，今日市场交易淡静，五年券103/4 与10年 券103/6 的成交量均较上日明显萎缩。此一观望格局料延续至下周一开盘，届时将随着美债出现 较为明确走向。 市场预估，明日五年券103/4主交投区间看在1.09-1.13%；10年券103/6主要交易区则估在1.59-1.62%。 “等待周五非农，大家预期因气候影响表现不会太好。但美联储褐皮书又说景气仍往复苏的方向走。”一 位外商银行交易员说。 另一证券商交易员则指出，目前债市处于等待期，美国是等经济数据出炉，台湾则在等第二季发债计划以 及月底的理监事会议召开，因此殖利率不会有明确走向。 对于央行总裁彭淮南今早针对美国QE(量化宽松)退场的讲话，交易员认为，这更强固了台湾要等到美国 升息后才会跟进调高利率的预期。惟一般认为，今年美国升息机率不高。 “他(总裁)都说QE退场的心理影响大于实质了。”一位银行交易员说。 另一外商银行交易员则称，今日彭总裁的说话等于更清楚宣示不会太快升息。在市场资金仍相当宽裕的状 况下，债市殖利率无论向上或向下的空间都不大，交易操作难度相当高。 台湾央行总裁周四在立法院表示，美国QE退场影响缓慢，心理因素大于实质，等到联邦利率提高才看得出 来。他并表示，因肉类价格上涨，央行对全年CPI年增率将较主计总处预估的1.07%稍高，但也不会高过0.2个 百分点--也就是1.27%。 台湾股市周四收盘创逾31个月高位，因亚洲股市普遍上涨。分析师指出，政府政策对台股有利，在内外资 齐聚拉抬下，后市仍是看多。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/4 -0.54 1.1111 1.1050-1.1115 59.0 10 103/6 -0.26 1.6055 1.6010-1.6075 29.0 本周全球重要经济事件与数据包括： 周四：美国一周初请失业金数据、美国第四季非农生産率修正值、美国1月耐久财订单修正值、美国2月Ch allenger企业计划裁员人数、英国央行宣布利率决议和量化宽松决定、欧洲央行会议后宣布利率决议、美联储 副主席杜德利出席一研讨会、费城联储总裁普洛瑟就“经济和货币前景”发表演讲、法国第四季失业率、德国 1月工业订单、澳洲1月零售销售、澳洲1月进出口和贸易收支。 周五：美国2月非农就业数据、加拿大2月就业数据、美国1月国际贸易收支、德国1月工业生産、日本1月 同步指标和领先指标。 30 103/5 没有成交 20 103/3 没有成交 10 103/6 1.6055 5 103/4 1.1111 2 103/1 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)