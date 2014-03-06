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货币新闻 | 2014年 3月 6日 星期四 16:48 BJT

台湾央行：共发行4,056.5亿台币存单，存单发行余额增197.2亿

路透台北3月6日 - 台湾央行周四公布，共发行4,056.5亿台币存单，其中包括1,200亿台币的364天期存单；若相较今日存单到期金额3,859.3亿台币，存单发行余额增197.2亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 2,815.5

91天期 0.93 32.0

182天期 1.05 9.0

364天期 0.557* 1,200.0

注：*加权平均得标利率。

央行上日共发行3,627.1亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)6,628.4亿台币。

拆款中心 资料显示，修正后周三超额准备为负44亿台币，累计超额准备为负224亿，加计前期1%的超额准备为293亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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