台湾央行：共发行4,056.5亿台币存单，存单发行余额增197.2亿

路透台北3月6日 - 台湾央行周四公布，共发行4,056.5亿台币存单，其中包括1,200亿台币的364天期存单；若相较今日存单到期金额3,859.3亿台币，存单发行余额增197.2亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 2,815.5

91天期 0.93 32.0

182天期 1.05 9.0

364天期 0.557* 1,200.0

注：*加权平均得标利率。

央行上日共发行3,627.1亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)6,628.4亿台币。