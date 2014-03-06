《2014年中国央行公开市场单周资金流向一览》--3月6日

路透上海3月6日 - 本周适逢中国"两会"召开，央行公开市场操作“稳中求变”。虽然面对依然居高不下 的资金水位，净回笼量不增反减，但时隔九个月重启28天期正回购，拉长资金锁定期限，市场谨慎预期也因此 明显升温。 业内人士认为，货币政策中性偏紧基调暂未见改变迹象，不排除"两会"后央行会适当加码操作力度，正回 购叠加效料将显现，且外汇占款增速也有望回落，各方因素综合作用下，整体流动性料逐渐由松转紧。 但他们也提到，总理最新工作报告已定下偏积极的增长目标，但同时强调要防范金融风险和地方债务风险 ，未来货币政策如何在这两个目标中平衡，今年价格中枢是否不会升至去年下半年的偏高水平，值得关注，但 短线来看，当下过于宽松的流动性应非央行所愿。 以下为2014年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 央票 正回购 逆回购 逆回购 净回笼量(-) 到期量 到期量 发行量 操作量 操作量 到期量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计 -3,380 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/3/1-3/7 -- 1,080 -- 1,780 -- -- -700 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/2/22-2/28 -- -- -- 1,600 -- -- -1,600 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/2/15-2/21 -- -- -- 1,080 -- -- -1,080 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/2/9-2/14 -- -- -- -- -- 4,500 -4,500 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/1/31-2/8 -- -- -- -- -- -- -- --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/1/27-1/30 -- -- -- -- 1,500 750 +750 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/1/18-1/26 -- -- -- -- 3,750 -- +3,750 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/1/11-1/17 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/1/4-1/10 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/1/1-1/3 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 注: 1.浏览央行2013年公开市场单周资金流向一览，请点选 2.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五。 3.因春节假期调休，相邻隔周统计时间段分别调整为1/18-1/26、1/27-1/30、1/31-2/8和2/9-2/14。(完 ) (整理 丁淑琴； 审校 李宏薇)