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亚洲 | 2014年 3月 6日 星期四 15:37 BJT

《2014年中国央行公开市场单周资金流向一览》--3月6日

路透上海3月6日 - 本周适逢中国"两会"召开，央行公开市场操作“稳中求变”。虽然面对依然居高不下
的资金水位，净回笼量不增反减，但时隔九个月重启28天期正回购，拉长资金锁定期限，市场谨慎预期也因此
明显升温。

    业内人士认为，货币政策中性偏紧基调暂未见改变迹象，不排除"两会"后央行会适当加码操作力度，正回
购叠加效料将显现，且外汇占款增速也有望回落，各方因素综合作用下，整体流动性料逐渐由松转紧。

    但他们也提到，总理最新工作报告已定下偏积极的增长目标，但同时强调要防范金融风险和地方债务风险
，未来货币政策如何在这两个目标中平衡，今年价格中枢是否不会升至去年下半年的偏高水平，值得关注，但
短线来看，当下过于宽松的流动性应非央行所愿。
                      
    以下为2014年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币):

       时间           央票    正回购      央票     正回购    逆回购   逆回购    净回笼量(-)
                     到期量   到期量     发行量    操作量    操作量   到期量   /净投放量(+)
    ---------------------------------------------------------------------------------------
       累计                                                                       -3,380
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/3/1-3/7       --      1,080       --       1,780      --       --          -700
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/2/22-2/28     --       --         --       1,600      --       --        -1,600
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/2/15-2/21     --       --         --       1,080      --       --        -1,080
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/2/9-2/14      --       --         --        --        --    4,500        -4,500
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/1/31-2/8      --       --         --        --        --       --          --
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/1/27-1/30     --       --         --        --      1,500     750          +750
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/1/18-1/26     --       --         --        --      3,750      --        +3,750
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/1/11-1/17     --       --         --        --        --       --           0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/1/4-1/10      --       --         --        --        --       --           0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/1/1-1/3       --       --         --        --        --       --           0
    ---------------------------------------------------------------------------------------    
 注: 1.浏览央行2013年公开市场单周资金流向一览，请点选 
     2.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五。
     3.因春节假期调休，相邻隔周统计时间段分别调整为1/18-1/26、1/27-1/30、1/31-2/8和2/9-2/14。(完
)

 (整理 丁淑琴； 审校 李宏薇)
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