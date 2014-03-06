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亚洲 | 2014年 3月 6日 星期四 15:13 BJT

韩国债市：公债价格收平，静待美就业数据

路透首尔3月6日 - 韩国公债价格周四收平，在重要的美国就业数据公布前，投资人采取观望。市场将仔细检视该就业报告，从中寻觅美国联邦储备理事会(美联储/FED)未来政策动向的线索。

指标10年期政府公债 收益率(殖利率)微增0.8个基点至3.570%，三年期公债3月期约 收平，报105.84。

今日收盘价 上日收市价

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韩国公债期货 * 105.84 105.84

10年期公债收益率 3.570% 3.562%

五年期公债收益率 3.185% 3.186%

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪 审校 于春红)
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