表格：德国1月工业订单较前月增长1.2%，预估为上升0.7%

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透柏林3月6日 - 德国经济部周四公布，该国1月工业订单较前月增长1.2%。
以下为详细数据(经季节调整):
工业订单 14年1月 13年12月
较上月(%) +1.2 -0.2
指数(2005年为基期) 109.9 108.6
路透访问的分析师平均预计1月工业订单为较前月上涨0.7%，预估区间为下降0.5%至增长2.5%。(完) (编译 徐文焰; 审校 李春喜)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。