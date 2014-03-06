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货币新闻 | 2014年 3月 6日 星期四 19:12 BJT

表格：德国1月工业订单较前月增长1.2%，预估为上升0.7%

路透柏林3月6日 - 德国经济部周四公布，该国1月工业订单较前月增长1.2%。

以下为详细数据(经季节调整):

工业订单 14年1月 13年12月

较上月(%) +1.2 -0.2

指数(2005年为基期) 109.9 108.6

路透访问的分析师平均预计1月工业订单为较前月上涨0.7%，预估区间为下降0.5%至增长2.5%。(完) (编译 徐文焰; 审校 李春喜)
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