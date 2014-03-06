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亚洲 | 2014年 3月 6日 星期四 15:18 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：风险资产表现活跃，欧央行稍晚将宣布政策决议

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* 澳元/美元涨0.32%，新西兰元/美元上升0.23%，美元/日圆升0.39%，欧元/日圆跌0.41%

* 美元/人民币跌0.26%，美元/离岸人民币跌0.24%，美元/印度卢比跌0.82%，美元/马币跌0.29%

* 日本股市日经指数上扬1.59%，中国沪综指涨0.25%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.7%，美国10年期公债收益率报2.7049%

* 中国财政部长称，7.5%左右的经济增长目标是弹性的

* 欧洲央行稍晚将宣布政策决议，料按兵不动 (完)

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