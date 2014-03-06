英国央行：维持利率不变以扶助经济复苏，资产购买规模亦保持稳定

该央行去年表示，只有在失业率降至7%时才会考虑升息。但随着失业率快速接近这一水平，央行上个月将政策指引的关注范围扩大，涵盖衡量闲置产能的更多指标。

该央行还表示，可能在2015年第二季首次升息。

自那时以来，央行官员暗示如果通胀压力较预期更大，或者薪资增长快于预期，就可能更早实施升息。

英国经济今年年初似乎延续了去年底的强劲表现，不过较2008年第一季的峰值仍低1.4%。目前通胀率也低于央行2%的目标水准，因此央行并没有匆忙加息的压力。