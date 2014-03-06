英国央行：维持利率不变以扶助经济复苏，资产购买规模亦保持稳定

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
该央行去年表示，只有在失业率降至7%时才会考虑升息。但随着失业率快速接近这一水平，央行上个月将政策指引的关注范围扩大，涵盖衡量闲置产能的更多指标。
该央行还表示，可能在2015年第二季首次升息。
自那时以来，央行官员暗示如果通胀压力较预期更大，或者薪资增长快于预期，就可能更早实施升息。
英国经济今年年初似乎延续了去年底的强劲表现，不过较2008年第一季的峰值仍低1.4%。目前通胀率也低于央行2%的目标水准，因此央行并没有匆忙加息的压力。
该央行还宣布量化宽松资产购买规模维持在3,750亿英镑。(完)
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路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。