中国期市：沪胶站稳15,000元关口，技术性反弹后仍面临供应压力

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透上海3月6日 - 上海期胶周四收盘小涨，期价在15,000元整数关上方企稳。不过分析师表示，在前期大跌后，沪胶短线技术性反弹的特征较明显，在国内库存压力高企和新胶即将开割的背景下，期价仍未探明底部。
沪胶主力1409合约 收高0.46%，至每吨15,175元人民币，已连续两天收于15,000元整数关之上。期价在本周二创出近五年新低后，空方打压力度有所减弱。
“这波短线上涨的推动力主要来自前期空头获利离场，其次是国内宏观面利多的刺激，但真正的反弹现在还不是时候，”东吴期货的橡胶分析师权姝文表示。
她指出，政府工作报告提出今年经济增长目标与去年一致，有助于巩固市场的整体信心，但橡胶市场还未见到实质性的利好，反而面临国内主产区马上进入割胶期的供应压力。
“目前国内橡胶总库存估计仍有80万吨左右，新胶上市的话，这个价格可能撑不住。”
中国周三召开的全国人大会议明确提出2014年经济增长和通胀目标与上年一致。偏积极的增长目标本质是保就业，而防范金融风险和地方政府债务风险也是中国政府今年的工作重点。
全球橡胶价格近期的下跌，也令部分行业组织频频发出挺价声音。
国际橡胶联盟(IRCo)本周稍早表示，厄尔尼诺气候现象引发的严冬及持续干燥天气2014年将削减全球橡胶供应。今年余下时间内，供应和需求将近乎平衡。而橡胶主产国之一--越南橡胶协会近期也要求生产商避免低价出售。
海外市场方面，东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶 周四收报每公斤233.3日圆，与前一交易日收盘基本持平，隔夜美国原油价格 大跌，令胶价脱离周三所及两周高位。
中国期市主要品种收盘信息：
交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1405 49,140 -0.34 275,364
黄金(au) 1406 262.75 -0.23 202,626
螺纹钢 (rb) 1405 3,289 -0.69 965,938
橡胶 (ru) 1405 14,710 0.41 126,058 大商所 豆粕 (m) 1405 3,327 -0.12 1,261,874
豆油 (y) 1405 6,998 0.57 328,020
焦炭 (j) 1405 1,224 -1.29 194,290 郑商所 白糖 (sr) 1405 4,764 2.72 254,170
棉花 (cf) 1405 19,300 -0.05 72,010 中金所 沪深300(if) 1403 2,167.4 0.83 91,011
注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完) (发稿 丁琦；审校 张喜良)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。